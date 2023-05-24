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17:49, 24 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о рождении евразийства на кухне у Путина

Лукашенко: евразийство и ЕАЭС начинались на кухне у президента России Путина
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Евразийство и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зарождались на кухне у президента России Владимира Путина. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Должен вам подсказать, что наше евразийство, ЕАЭС нынешний начинался на кухне у президента Путина. Это действительно было так. Он здесь присутствует, подтвердит», — заявил глава Белоруссии.

Он добавил, что особенность того момента заключалась в присутствии Украины. «Но потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла», — заключил Лукашенко.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о готовности страны предоставить площадку для решения конфликта на Украине. «Мы готовы возобновить эту практику и обеспечить для этого все необходимое», — заключил он.

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Алевтина Запольская
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