Ситуацию с конфликтами российских и польских туристов в Турции разъяснили

В Альянсе турагентств заявили, что случаи атак на российских туристов в Турции единичны

Случаи атак на российских туристов на курортах в Турции являются единичными проявлениями ненависти со стороны радикально настроенных граждан других государств, в основном на турецких курортах к россиянам относятся с уважением, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. Таким образом она прокомментировала «Ленте.ру» сообщения о том, что польские туристы «объявили войну» отдыхающим в Турции россиянам и украинцем и устраивают на них атаки.

«Мы говорим о кучке поляков: в любой стране мира есть люди, которым не живется спокойно. Я общалась с туристами, которые находятся в Турции, — никто их не трогает. Если и есть такие прецеденты, и полякам скучно отдыхать на пляже в барах, то это не значит, что к нашим туристам все так относятся», — заявила Осипова.

При этом она подчеркнула, что на турецких курортах нет тенденции к атакам на российских туристов, и подобные случаи являются единичными.

«Это не совсем здоровые люди, которым хочется сказать, чтобы они занимались отдыхом, иначе зачем они туда приехали? Пусть отдыхают спокойно и не трогают наших туристов. Такие люди не только не уважают наших туристов, но и ту страну, в которую они приезжают отдыхать, — Турцию. Если турецкое правительство считает, что российские туристы могут отдыхать в Турции, то плевать в сторону правительства — это вопиющее неуважение», — считает глава АТА.

Ранее обозреватель польской газеты Myśl Polska Конрад Ренкас сообщил, что поляки устроили «войну» с российскими и украинскими туристами на турецких курортах, поскольку возмущены их присутствием.

Ренкас уточнил, что «польские гусары» отказывались играть с русскими в волейбол на пляжах и устраивали атаки в барах. Более того, как отметил обозреватель, поляков возмутило, что «страдающие украинцы» в то время, когда у них стране ведутся военные действия, владеют квартирами на местных курортах или отдыхают в отелях и не спешат «мстить встреченным русским».