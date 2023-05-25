Myśl Polska: поляки устроили «войну» с российскими туристами на турецких курортах

Поляки устроили «войну» с российскими и украинскими туристами на турецких курортах, поскольку возмущены их присутствием, об этом сообщил обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас.

По его словам, «польские гусары» отказывались играть с русскими в волейбол на пляжах и устраивали «атаки» в барах. Журналист добавил, что тот факт, что для турков и египтян все славяне на одно лицо, сильно портил настроение польским отдыхающим.

Также Ренкас отметил, что поляков возмущал тот факт, что «страдающие украинцы» в то время, как у них на родине идет конфликт, владеют квартирами на местных курортах или отдыхают в отелях и не спешат «мстить встреченным русским».

Обозреватель посоветовал соотечественникам наслаждаться отдыхом и отказаться от обсуждения глобальных проблем на курортах.

«Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными, тем более, что в них только мы сами и участвуем», — резюмировал автор статьи.

Ранее стало известно, что польские националисты прогнали украинских активистов из центра Кракова, от памятника писателю Адаму Мицкевичу, где они ежедневно устраивали акции.

