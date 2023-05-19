Поляки прогнали поющих гимны украинцев от памятника в центре Кракова

Wyborcza: польские националисты прогнали украинских активистов из центра Кракова

Польские националисты прогнали украинских активистов из центра Кракова, от памятника писателю Адаму Мицкевичу, где они ежедневно устраивали акции. Об этом сообщает газета Wyborcza.

Отмечается, что с февраля прошлого года граждане Украины приносили флаги и пели гимны возле монумента. Поляки в ответ провели многодневную акцию с призывом «не отдать Адама иноземцам».

Ее участники приносили польские флаги и транспоранты с напоминаниями о Волынской резне и бандеровцах, также они блокировали доступ к памятнику.

«Памятник Адаму Мицкевичу, который менее полутора лет занимали на Краковском рынке украинцы, отвоеван поляками», — рассказал один из активистов.

Польские националисты подчеркнули, что Мицкевич является символом поляков, а украинцев они призвали «петь в другом месте» и отказаться от многочисленных пикетов.

В апреле в Германии начались массовые протесты из-за небывалого потока беженцев с Украины. Отмечается, что немцы обеспокоены возможными угрозами своей безопасности, связанными с мигрантами, и дефицитом жилья.