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02:30, 19 мая 2023Мир

Поляки прогнали поющих гимны украинцев от памятника в центре Кракова

Wyborcza: польские националисты прогнали украинских активистов из центра Кракова

Фото: Unsplash.com

Польские националисты прогнали украинских активистов из центра Кракова, от памятника писателю Адаму Мицкевичу, где они ежедневно устраивали акции. Об этом сообщает газета Wyborcza.

Отмечается, что с февраля прошлого года граждане Украины приносили флаги и пели гимны возле монумента. Поляки в ответ провели многодневную акцию с призывом «не отдать Адама иноземцам».

Ее участники приносили польские флаги и транспоранты с напоминаниями о Волынской резне и бандеровцах, также они блокировали доступ к памятнику.

«Памятник Адаму Мицкевичу, который менее полутора лет занимали на Краковском рынке украинцы, отвоеван поляками», — рассказал один из активистов.

Польские националисты подчеркнули, что Мицкевич является символом поляков, а украинцев они призвали «петь в другом месте» и отказаться от многочисленных пикетов.

В апреле в Германии начались массовые протесты из-за небывалого потока беженцев с Украины. Отмечается, что немцы обеспокоены возможными угрозами своей безопасности, связанными с мигрантами, и дефицитом жилья.

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Марина Совина
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