Поляки прогнали поющих гимны украинцев от памятника в центре Кракова
Польские националисты прогнали украинских активистов из центра Кракова, от памятника писателю Адаму Мицкевичу, где они ежедневно устраивали акции. Об этом сообщает газета Wyborcza.
Отмечается, что с февраля прошлого года граждане Украины приносили флаги и пели гимны возле монумента. Поляки в ответ провели многодневную акцию с призывом «не отдать Адама иноземцам».
Ее участники приносили польские флаги и транспоранты с напоминаниями о Волынской резне и бандеровцах, также они блокировали доступ к памятнику.
«Памятник Адаму Мицкевичу, который менее полутора лет занимали на Краковском рынке украинцы, отвоеван поляками», — рассказал один из активистов.
Польские националисты подчеркнули, что Мицкевич является символом поляков, а украинцев они призвали «петь в другом месте» и отказаться от многочисленных пикетов.
В апреле в Германии начались массовые протесты из-за небывалого потока беженцев с Украины. Отмечается, что немцы обеспокоены возможными угрозами своей безопасности, связанными с мигрантами, и дефицитом жилья.