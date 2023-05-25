Германия изучила версии об украинском следе в атаках на «Северные потоки»

Правительство Германии изучило версии об украинском следе в атаках на «Северные потоки»

Правительство Германии изучило версии европейских СМИ об украинском следе в атаках на «Северные потоки». Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что ознакомился с сообщениями СМИ, в которых говорится, что «в этом была такая-то группа замешана», и что ему также известно о сообщениях, в которых утверждается, что в этом «замешаны американцы или русские». Он добавил, что правительство выскажет свою позицию по вопросу диверсий только тогда, когда появятся неопровержимые доказательства.

«Мы не будем спекулировать об этом, а вместо этого позволим следственным органам провести расследование», — подчеркнул Хеберштрайт.

Ранее стало известно, что Россия обвинила Германию, Данию и Швецию в сокрытии виновных в атаках на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Послам стран был заявлен протест из-за отсутствия у России результатов расследований по инцидентам на трубопроводах.

Газопроводы были выведены из строя в сентябре 2022 года в результате диверсии. Германия, Швеция и Дания расследуют произошедшее, однако не допускают до международного расследования российских специалистов.