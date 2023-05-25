Путин поздравил африканцев с Днем Африки

Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки. Направленное им поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что будет рад видеть всех лидеров стран континента на саммите в России. Он отметил, что это мероприятие позволит определить новые задачи по расширению сотрудничества, в том числе в политической и экономической сферах.

«Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами», — заявил Путин. Он пожелал африканским коллегам здоровья и успехов в государственной деятельности, а гражданам их стран – мира и благополучия.