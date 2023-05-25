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09:17, 25 мая 2023Мир

Путин поздравил африканцев с Днем Африки

Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки. Направленное им поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что будет рад видеть всех лидеров стран континента на саммите в России. Он отметил, что это мероприятие позволит определить новые задачи по расширению сотрудничества, в том числе в политической и экономической сферах.

«Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами», — заявил Путин. Он пожелал африканским коллегам здоровья и успехов в государственной деятельности, а гражданам их стран – мира и благополучия.

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Виктория Кондратьева
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