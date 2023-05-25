ФСБ сообщила о поимке двух россиян и украинца за участие в нацбатальоне

ФСБ задержала гражданина Украины и двух россиян в Херсонской области за участие в НВФ

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двоих россиян и гражданина Украины за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ведомства.

Задержанными оказались украинец 1964 года рождения и россияне 1971 и 1981 года рождения.

По данным следствия, в 2016 году они добровольно вступили в состав «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана» (признан в России террористической организацией и запрещен), находясь на территории Украины.

Против них возбуждены уголовные дела по статье 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам России»).

В апреле сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя приговорил 21-летнего гражданина Украины к семи годам лишения свободы за финансирование националистического батальона. По данным ФСБ, он перечислял деньги на нужды незаконного вооруженного формирования Украины «Исламский батальон "Крым"», а также сообщал о потребностях нацбата членам «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация). Украинца задержали летом 2022 года при попытке въехать на полуостров.