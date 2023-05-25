Пентагон переключится на построение союзов и продажу оружия на Ближнем Востоке

США изменят свою политику на Ближнем Востоке, заявила помощник шефа Пентагона по стратегии, планированию и военному потенциалу Мара Карлин. Ее слова приводит Al Arabiya.

«Карлин сказала, что в отношении США к Ближнему Востоку произошла смена парадигмы. Речь идет о том, чтобы отказаться от нереалистичных целей трансформировать регион, зачастую путем одностороннего военного подхода», — сказано в материале.

Уточняется, что Вашингтон переключится на построение союзов с ясными задачами и продажу оружия в регионе. Карлин отметила, что ближневосточным партнерам нужно покупать системы вооружений США и их союзников, иначе американская сторона не сможет эффективно действовать в регионе.

По ее словам, ведение оборонных закупок из разных источников, даже если это помешает достичь боевой эффективность и затруднит обслуживание вооружений, является давней чертой некоторых региональных партнеров США.