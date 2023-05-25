Стало известно о надругательстве бойца «Азова» над убитой им женщиной

РИА Новости: снайпер «Азова» заявил о надругательстве над убитой им женщиной в Мариуполе

Снайпер националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) вместе с другими бойцами в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из военнопленных рассказал о надругательстве снайпера над убитой им женщиной. Его пытались отговорить, однако он «грубо отреагировал и сказал, чтобы мы занимались своими делами». «Мы его оставили и ушли обратно на позиции», — сказал боец.

Пленный также рассказал, что снайперу было около 25 лет. Он был из Киевской области, служил порядка трех лет и арендовал квартиру в Мариуполе.

Ранее в ДНР двух бойцов «Азова» приговорили к 13 годам колонии строгого режима за попытку расстрелять мирного жителя. Во время следствия они полностью признали свою вину.