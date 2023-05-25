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12:32, 25 мая 2023Культура

Такеши Китано обвинил японскую индустрию развлечений в сексуальном насилии

Режиссер Такеши Китано обвинил японскую индустрию развлечений в насилии над артистами
Такеши Китано

Такеши Китано. Фото: Yara Nardi / Reuters

Известный шоумен и режиссер Такеши Китано обвинил японскую индустрию развлечений в сексуальном насилии. Об этом он заявил в беседе с The Hollywood Reporter во время Каннского кинофестиваля.

«Теперь и в Японии говорят о вещах вроде ЛГБТ и сексуальном харассменте. Но в нашей индустрии так было всегда», — отметил постановщик, комментируя секс-скандал с японским продюсером Джонни Китагавой, которого уличили в педофилии.

76-летний Китано также обвинил крупные менеджмент-агентства в недостойном обращении с артистами. «Вместо заключения честных контрактов эти агентства обращаются с артистами как с рабами, и сейчас так же. Зарабатывают на чужом таланте. В последнее время эти старые институциональные схемы и инциденты из прошлого начали выходить на поверхность», — сказал режиссер.

Ранее французская актриса Марион Котийяр высказалась о сексуальном насилии в Голливуде. На Каннском фестивале артистка представила фильм «Маленькая девочка в голубом», посвященный домогательствам, в котором исполнила одну из главных ролей, подчеркнув, что эта тема является ей близкой.

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Сергей Равин
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