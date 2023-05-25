Режиссер Такеши Китано обвинил японскую индустрию развлечений в насилии над артистами

Известный шоумен и режиссер Такеши Китано обвинил японскую индустрию развлечений в сексуальном насилии. Об этом он заявил в беседе с The Hollywood Reporter во время Каннского кинофестиваля.

«Теперь и в Японии говорят о вещах вроде ЛГБТ и сексуальном харассменте. Но в нашей индустрии так было всегда», — отметил постановщик, комментируя секс-скандал с японским продюсером Джонни Китагавой, которого уличили в педофилии.

76-летний Китано также обвинил крупные менеджмент-агентства в недостойном обращении с артистами. «Вместо заключения честных контрактов эти агентства обращаются с артистами как с рабами, и сейчас так же. Зарабатывают на чужом таланте. В последнее время эти старые институциональные схемы и инциденты из прошлого начали выходить на поверхность», — сказал режиссер.

Ранее французская актриса Марион Котийяр высказалась о сексуальном насилии в Голливуде. На Каннском фестивале артистка представила фильм «Маленькая девочка в голубом», посвященный домогательствам, в котором исполнила одну из главных ролей, подчеркнув, что эта тема является ей близкой.