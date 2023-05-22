Звезда фильма «Союзники» Котийяр высказалась о домогательствах в Голливуде

Звезда фильма «Союзники» Котийяр высказалась о сексуальных домогательствах в Голливуде

Французская актриса и звезда фильма «Союзники» Марион Котийяр высказалась о сексуальных домогательствах в Голливуде. Об этом сообщает Deadline.

На Каннском фестивале артистка представила фильм «Маленькая девочка в голубом», посвященный домогательствам, в котором исполнила одну из главных ролей, отметив, что эта тема является ей близкой.

«Многие женщины в этом мире испытали такие отношения с мужчинами. Моя мама и моя бабушка прошли путь через очень сложные отношения с мужчинами и сексуальные домогательства. Меня очень тронул этот проект, потому что это путь к исцелению», — поделилась актриса.

Котийяр поведала, что сама сталкивалась с подобными ситуациями, а также подчеркнула, что в киноиндустрии до сих пор существуют сексуальные домогательства: «Я была актрисой в течение долгого времени, и меня ставили в такие ситуации, в которых я не должна была оказаться. До сих пор есть больные мужчины, а иногда и женщины, которые используют начинающих актеров».

Артистка добавила, что несмотря на то, что движению #MeToo необходимо проделать огромную работу, прогресс уже замечен.

Сегодня молодые актрисы знают, что это неправильно, что, если кто-то просит вас о чем-то, что вас не устраивает, вы можете сказать "нет". Я не знала об этом, когда была молодой актрисой. Это было совсем другое время Марион Котийяр актриса

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