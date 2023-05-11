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12:12, 11 мая 2023Культура

Звезда «Портрета девушки в огне» завершила карьеру из-за сексуального насилия

Звезда французского кино Адель Энель завершила карьеру из-за сексуального насилия
Адель Энель

Адель Энель. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Французская актриса, двукратная обладательница премии «Сезар» и звезда фильма «Портрет девушки в огне» Адель Энель объявила об уходе из кино из-за сексуального насилия. Об этом сообщает France24.

В своем письме артистка заявила, что в киноиндустрии нормализовано сотрудничество с насильниками. Помимо этого, по словам Энель, в этой сфере поддерживается «глобальный, смертоносный и расистский мировой порядок и капитализм».

В заявлении актриса также упомянула французского режиссера и актера Жерара Депардье, ранее обвиненного в домогательствах и изнасилованиях. Энель отметила, что отныне собирается развивать сценическую карьеру.

В 2019 году звезда французского кино рассказала о том, что сама подверглась сексуальному насилию в подростковом возрасте со стороны режиссера, имя которого она предпочла не раскрывать.

Ранее 13 женщин обвинили 74-летнего французского актера Жерара Депардье в насилии.

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Анастасия Астахова
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