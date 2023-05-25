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16:55, 25 мая 2023Силовые структуры

Прокурор запросил пожизненное лишение свободы для вора в законе Пичуги

Гособвинение попросило суд приговорить к пожизненному лишению свободы вора в законе Пичугу
Юрий Пичугин

Юрий Пичугин. Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Гособвинение попросило суд приговорить к пожизненному лишению свободы вора в законе Юрия Пичугина, более известного как Пичуга, и лидера созданного им преступного сообщества Хадиса Азизова. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Верховного суда республики Коми Наталья Смирнова.

В качестве дополнительного наказания прокурор запросил назначить Пичугину и Азизову штраф в размере около 3,5 миллиона рублей. Для третьего активного участника ОПС «Пичугинские», Сергея Вануйто, запросили 17 лет колонии особого режима и штраф в размере двух миллионов рублей.

Остальным членам ОПС запросили сроки от семи лет и девяти месяцев до 25 лет со штрафами от 100 тысяч до трех миллионов рублей. Присяжные оправдали двоих участников группировки, Егорова и Рохлина, за недоказанностью или непричастностью.

Вердикт присяжных был оглашен 28 марта. Руководители ОПС были признаны виновными и не заслуживающими снисхождения по большинству преступлений.

Процесс над Пичугой начался в январе 2020 года. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались 17 человек. Всего участникам ОПС вменяется 28 преступлений, в том числе шесть убийств.

В 2020 и 2021 годах Пичуга подавал иски к «Ленте.ру» с требованием опровергнуть информацию о его статусе вора в законе, но суд проиграл.

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Елизавета Новикова
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