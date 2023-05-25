В орловском нацпарке появилась благоустроенная тропа к озеру с белыми кувшинками

В нацпарке «Орловское полесье» благоустроили дорогу к озеру с белыми кувшинками

В нацпарке «Орловское полесье» появилась благоустроенная дорога к озеру Караван, известному белыми кувшинками. Публикация об этом появилась в сообществе «Едем в Орловское полесье» во «ВКонтакте».

Автор публикации Андрей Васильевич написал, что раньше к озеру надо было пробираться сквозь лесные заросли.

«Теперь к нему ведёт замечательная благоустроенная тропинка, которую можно пройти даже с велосипедами. На пути установлено множество небольших информационных стендов. На озере обустроена смотровая точка — помост с лавочкой», — рассказал он.

Андрей Васильевич отметил, что кувшинки пока не распустились, но их можно будет наблюдать со второй половины июня по август.

Ранее сообщалось, что в дагестанском нацпарке «Самурский» появится подвесная экотропа для прогулок по единственному в России лиановому лесу. В парке ожидают значительного роста числа посетителей, поэтому важно подготовить инфраструктуру, которая поможет распределять потоки людей с минимальным ущербом для природы.