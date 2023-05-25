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15:12, 25 мая 2023Бывший СССР

В России отреагировали на слова Подоляка о контрнаступлении ВСУ

Военный эксперт Литовкин назвал слова Подоляка о контрнаступлении брехней

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о якобы начавшемся контрнаступлении Вооруженных силы Украины (ВСУ) не вызывают доверия. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Комментируя свою позицию, собеседник издания объяснил, что для Киева масштабное наступление станет катастрофой. По его словам, украинские власти это прекрасно осознают, а потому «выдают террористические акты за контрнаступление», пытаясь «задобрить» передавший стране вооружение Запад. «Вот Подоляк и выставляет это за контрнаступление, но, грубо говоря, это брехня, по сути, это ничего не значит», — отреагировал он на слова украинского политика.

Рассуждая о дальнейшем развитии событий, Литовкин не исключил вероятность новых ударов по приграничным территориям России, однако эксперт подчеркнул, что для проведения широкомасштабного контрнаступления кроме булавочных уколов нужны мощные наступательные силы — не только бронированные танки с артиллерией и БМП, но и штурмовая, бомбардировочная и ударная авиация, а также поисковая система ПВО, которой ВСУ не хватает.

Ранее советник главы президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала Rai 1 сообщил, что ВСУ уже начали контрнаступление. По его словам, оно продолжается уже несколько дней.

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Варвара Кошечкина
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