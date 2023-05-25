Лукашенко назвал больным предрекшего Белоруссии госпереворот польского генерала

Лукашенко назвал больным польского генерала Скшипчака, предрекшего Белоруссии госпереворот

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «больным» бывшего замминистра национальной обороны Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, который предрек республике госпереворот и заявил, что Варшава его должна поддержать. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.

«То, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному — ну мы это знаем давно. Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил, что там создаются хоругви, целые полки или батальоны», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии поименно знают всех, кто может участвовать в потенциальном перевороте. «Мы готовы, пусть приходят», — сказал президент.

Ранее Скшипчак заявил, что в Белоруссии вскоре может случиться вооруженное восстание. По его мнению, Варшава должна поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко.