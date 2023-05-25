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21:14, 25 мая 2023Мир

Пентагон призвал не считать истребители F-16 «волшебным оружием»

Американский генерал Милли призвал не считать истребители F-16 «волшебным оружием»

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли прокомментировал призывы к Вашингтону о поставках истребителей F-16 Киеву. Он подчеркнул, что данный вид техники не является «волшебным оружием» и его передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) являлась нецелесообразной, сообщает ТАСС.

«Волшебного оружия войны не существует, и F-16 таковым не является», — отметил он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что США изначально приняли решение не отправлять Украине истребители в связи с высокой стоимостью данного вида техники, а также другими приоритетами в нуждах ВСУ. Милли пояснил, что для защиты воздушного пространства потребуется большое количество F-16 и другой боевой авиации четвертого или пятого поколения, пилотов, которые умеют обращаться с ней, а вдобавок к этому следует ожидать значительных расходов на обслуживание истребителей.

Он добавил, что в том случае, если бы решение о передаче Киеву F-16 было принято ранее, он не получил бы других видов вооружений, в которых нуждается.

Ранее Милли подтвердил, что Пентагон призывал Украину не использовать поставляемое Киеву американское оружие для атак на территории России.

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Марина Совина
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