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20:09, 25 мая 2023Мир

Пентагон подтвердил призыв к Киеву не использовать оружие для атак на Россию

Генерал Милли: США призывали Киев не использовать американское оружие для атак на Россию
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли подтвердил, что Пентагон высказывал призыв к Украине не использовать поставляемое Киеву американское оружие для атак на территории России. Его цитирует Reuters.

«Соединенные Штаты уже давно просят Украину не использовать предоставленную США военную технику для совершения атак на территории России», — заявил Милли.

Также, комментирую недавнюю атаку украинских диверсионных групп на Белгородскую область, при которой применялось оружие из США, Милли заявил, что не может пока точно подтвердить, что оружие было именно американским. Он добавил, что Минобороны США изучает фотографии, сделанные после отражения атаки диверсантов под Белгородом, пояснив, что позиция Вашингтона относительно использования американского оружия на территории России «понятна Киеву».

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что США выступают против использования переданного Украине вооружения в атаках на территории России.

22 мая в Белгородскую область с Украины проникли диверсионно-разведывательные группы. По сообщениям, они использовали оружие и технику, переданную США.

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Антон Похиляк
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