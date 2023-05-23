Белгородская область под обстрелом после проникновения украинских диверсантов. Что известно об атаке на российские села?

Губернатор Гладков: Белгородская область находится под обстрелом из минометов и артиллерии

В Белгородской области продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО), введенный накануне, 22 мая, после проникновения в регион украинских диверсантов, заявил губернатор Вячеслав Гладков. В настоящее время продолжается зачистка территории, однако регион находится под обстрелом из минометов и артиллерии.

Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора-Подол, Замостье, Сподарюшино Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Подвергшийся нападению ДРГ Грайворонский городской округ снова под обстрелом

В населенных пунктах Грайворонского городского округа, среди которых Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшино, Гора-Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка, с утра 23 мая зафиксировано множество случаев минометного и артиллерийского обстрела, рассказал глава региона. Он заявил, что по жилым домам и мирным жителям работали реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также квадрокоптеры, которые сбрасывали взрывные устройства.

В результате 12 мирных жителей получили ранения, повреждены 29 частных домов и три автомобиля. Гладков добавил, что электроснабжение отсутствует в 14 населенных пунктах. К восстановительным работам пока приступить не удалось — они начнутся, когда позволит оперативная обстановка.

Многочисленным обстрелам подвергся Шебекинский район

Шебекинский городской округ за сутки был обстрелян 25 раз. Восемь минометных снарядов было выпущено по селу Терезовка, обошлось без жертв и разрушений.

В самом Шебекине, по словам губернатора, отмечены два прилета из миномета по пограничному пункту пропуска. Кроме того, на участке автодорожной развязки с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство. Пострадавших и разрушений также нет.

Новую Таволжанку дважды обстреливали из артиллерии. В результате в двух частных домах посечены фасады и заборы. Также в этом селе было сброшено взрывное устройство с беспилотника. Жертв и разрушений удалось избежать.

По населенному пункту Балки стреляли из миномета, а по селу Середа — из артиллерии, в результате чего повреждены фасады в трех частных домовладениях.

Под обстрел попали и другие районы, в том числе Белгородский

Белгородский район был обстрелян 15 раз. В селе Никольское сбили украинский беспилотник. По селу Журавлевка артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустила 14 снарядов.

Борисовский район за сутки был обстрелян трижды, рассказал он. Минометные снаряды были выпущены по хутору Лозовая Рудка. Помимо этого, с беспилотников были сброшены два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших, однако были пробиты крыши в административном здании и частном доме.

Также, по словам губернатора, из минометов обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа. Всего было выпущено пять снарядов.

Регион столкнулся с беспрецедентной информационной атакой, рассказал губернатор

Глава Белгородской области перечислил фейки об атаке диверсантов на возглавляемый им регион. «Танки в Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту (…), ядерная катастрофа», — привел Гладков лишь некоторые из сообщений, которые он назвал недостоверными.

Еще раз убедились: против нас идет настоящая информационная война Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Гладков отметил, что противникам России не удастся посеять панику, и призвал доверять проверенным источникам информации.

Ситуацию в Белгородской области прокомментировали в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя 23 мая ситуацию в Белгородской области, заявил, что специальная военная операция на Украине продолжается, чтобы не допускать такого впредь. Он также добавил, что специального совещания Совета безопасности России, посвященного ситуации в Белгородской области, не планируется.

Более суток в регионе идет операция по ликвидации украинских диверсантов

Накануне, 22 мая, на территорию Белгородской области с территории Украины зашла диверсионно-разведывательная группа. В их ликвидации задействованы Вооруженные силы России, а также силы Росгвардии и ФСБ.

По состоянию на 23 мая в регионе продолжается зачистка.