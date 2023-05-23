Песков ответил на вопрос о специальном заседании Совбеза из-за событий с ДРГ

Песков: специального заседания Совбеза из-за событий в Белгородской области не будет

Специального заседания Совбеза России из-за событий в Белгородской области не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Нет, специального [заседания Совбеза президент России Владимир Путин] не собирается проводить. На этой неделе, ближе к концу недели, наверное, регулярное совещание состоится, но специального в планах нет», — объяснил представитель Кремля.

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу 22 мая. Тогда губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что ДРГ заметили на территории Грайворонского округа. По его словам, меры по ликвидации диверсантов ВСУ принимали Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ.

Позднее Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о заходе украинских диверсантов в Белгородскую область.

23 мая Гладков заявил, что в Белгородской области продолжается зачистка территории от последствий захода в регион украинской диверсионно-разведывательной группы.