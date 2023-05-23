Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 23 мая 2023Россия

Глава Белгородской области перечислил фейки об атаке диверсантов на регион

Губернатор Белгородской области Гладков перечислил фейки об атаке диверсантов на регион

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков перечислил все фейки об атаке диверсантов на возглавляемый им регион. Видеообращение опубликовано в Telegram.

По его словам, власти региона столкнулись с беспрецедентной информационной атакой. «Танки в Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту (…), ядерная катастрофа», — перечислил Гладков лишь некоторые из недостоверных сообщений. Данные об эвакуации Шебекино и Белгорода и о «штурмах каких-то бомбоубежищ» также являются фейками, добавил он.

«Еще раз убедились: против нас идет настоящая информационная война», — заявил губернатор. Он отметил, что противникам России не удастся посеять панику, и призвал доверять проверенным источникам информации.

22 мая группа диверсантов зашла на территорию Белгородской области. В их ликвидации задействованы Вооруженные силы России, а также Росгвардия и ФСБ. По состоянию на 23 мая в регионе продолжается зачистка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об украинских диверсантах в Белгородской области
Австрийский Raiffeisen Bank не смог найти покупателя на бизнес в России
Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовую помощь
Актер Баринов назвал причины желания артистов снять с себя статусы иноагентов
Врач предупредила об опасности строгих диет и быстрого похудения
A$AP Rocky отчитал устроивших драку рядом с беременной Рианной мужчин
Путин снова встретится с Додиком
Пушилин посетит Артемовск для оценки объема предстоящих работ
Россиянам раскрыли пользу блогеров
Росгвардия захватила в ЛНР технику и вооружение ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.