Глава Белгородской области перечислил фейки об атаке диверсантов на регион

Губернатор Белгородской области Гладков перечислил фейки об атаке диверсантов на регион

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков перечислил все фейки об атаке диверсантов на возглавляемый им регион. Видеообращение опубликовано в Telegram.

По его словам, власти региона столкнулись с беспрецедентной информационной атакой. «Танки в Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту (…), ядерная катастрофа», — перечислил Гладков лишь некоторые из недостоверных сообщений. Данные об эвакуации Шебекино и Белгорода и о «штурмах каких-то бомбоубежищ» также являются фейками, добавил он.

«Еще раз убедились: против нас идет настоящая информационная война», — заявил губернатор. Он отметил, что противникам России не удастся посеять панику, и призвал доверять проверенным источникам информации.

22 мая группа диверсантов зашла на территорию Белгородской области. В их ликвидации задействованы Вооруженные силы России, а также Росгвардия и ФСБ. По состоянию на 23 мая в регионе продолжается зачистка.

