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14:16, 23 мая 2023Россия

Минобороны назвало террористической акцией атаку ДРГ на Белгородскую область

Минобороны назвало атаку диверсантов на Белгородскую область террористической акцией
СюжетНаселение России:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Атака украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область является террористической акцией против мирного населения. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что Киев перешел к реализации подобных действий после поражения в Артемовске (украинское название — Бахмут).

В Минобороны также сообщили, что в ходе контртеррористической операции диверсионная группа была заблокирована и разгромлена огнем артиллерии и подразделений Западного военного округа. В результате противник потерял более 70 человек, а также четыре бронемашины и пять пикапов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя наличие россиян в составе напавших на Белгородскую область диверсантов, подчеркнул, что все они являются украинскими боевиками. Он также подчеркнул, что специальные ведомства выяснят личности тех, кто имел отношение к атаке.

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Группа украинских диверсантов проникла в приграничную Белгородскую область днем 22 мая. Бойцов противника заметили на территории Грайворонского городского округа. В их ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. По последним данным, в результате атаки противника пострадали 12 мирных жителей региона.

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Зураб Дарахвелидзе
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