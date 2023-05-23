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13:06, 23 мая 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о русских в составе проникшей под Белгород ДРГ

Песков заявил, что русские из проникшей под Белгород ДРГ являются украинскими боевиками

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал исходить из того, что русские в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), проникшей в Белгородскую область, являются украинскими боевиками. Слова пресс-секретаря президента передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков напомнил, что на Украине живет много этнических русских. «Но все равно они (русские из состава ДРГ — прим. «Ленты.ру») являются украинскими боевиками. Вот из этого и нужно исходить, а наши специальные ведомства сейчас, конечно же, будут выяснять личности тех, кто имел к этому отношение», — заявил он.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что заход диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность. По его словам, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против России.

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При этом накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к вторжению диверсантов в Белгородскую область. «Как вы знаете, танки продаются в любом российском военном магазине, а подпольные партизанские группы состоят из российских граждан», — сказал он.

О том, что украинская ДРГ проникла на территорию приграничного российского региона, стало известно днем 22 мая. Бойцов противника заметили на территории Грайворонского округа. В их ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

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Зураб Дарахвелидзе
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