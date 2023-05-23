В Кремле ответили на вопрос о русских в составе проникшей под Белгород ДРГ

Песков заявил, что русские из проникшей под Белгород ДРГ являются украинскими боевиками

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал исходить из того, что русские в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), проникшей в Белгородскую область, являются украинскими боевиками. Слова пресс-секретаря президента передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков напомнил, что на Украине живет много этнических русских. «Но все равно они (русские из состава ДРГ — прим. «Ленты.ру») являются украинскими боевиками. Вот из этого и нужно исходить, а наши специальные ведомства сейчас, конечно же, будут выяснять личности тех, кто имел к этому отношение», — заявил он.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что заход диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность. По его словам, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против России.

При этом накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к вторжению диверсантов в Белгородскую область. «Как вы знаете, танки продаются в любом российском военном магазине, а подпольные партизанские группы состоят из российских граждан», — сказал он.

О том, что украинская ДРГ проникла на территорию приграничного российского региона, стало известно днем 22 мая. Бойцов противника заметили на территории Грайворонского округа. В их ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

