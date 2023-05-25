Полковник Макгрегор: правительство президента Украины Зеленского может вскоре развалиться

Правительство президента Украины Владимира Зеленского может вскоре развалиться. С таким заявлением выступил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на авторском YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.

«Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса», — сказал отставной военный, добавив, что, как только поддержка Вашингтона ослабнет, «все развалится как карточный домик».

По словам Макгрегора, руководство НАТО может принять решение вмешаться в конфликт, ошибочно считая Москву неспособной ответить на такой шаг. «Россияне будут счастливы раздавить американские и натовские войска, которые вторгнутся на территорию Украины», — заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что западные союзники больше не верят в миф о победе Украины в российской спецоперации, считая замороженный конфликт наиболее политически приемлемым долгосрочным результатом для НАТО. Он предположил, что, как только Киев исчерпает наступательные ресурсы, Москва перейдет в наступление.