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23:07, 25 мая 2023Бывший СССР

В ДНР учредили медаль «За освобождение Артемовска»

Врио главы ДНР Пушилин учредил медаль «За освобождение Артемовска»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР «За освобождение Артемовска» (украинское название города — Бахмут). Соответствующий документ опубликован на сайте главы региона.

Отмечается, что описание медали, ее рисунок, а также образец удостоверения к ней утверждается указом главы ДНР. В законе уточняется, что к письмам о награждении медалью должен прилагаться список лиц, представленных к награждению. В документе должны быть указаны полное имя человека, дата рождения, воинское звание и должность при наличии, а также краткое содержание заслуг. Помимо этого в списке отмечается вид награждения — посмертно или не посмертно.

В ночь на 21 мая Минобороны России подтвердило, что российские силы взяли под контроль Артемовск. Бои за город продлились 224 дня. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что контроль над городом позволит российским военным наступать вглубь Украины.

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Марина Совина
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