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08:43, 25 мая 2023Экономика

В России выросло число злостных неплательщиков по кредитам

ФССП: в 2023 году в России на четверть выросло число злостных неплательщиков по кредитам
СюжетНаселение России:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

С января по март 2023 года в России выросло число злостных неплательщиков по кредитам. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, их количество увеличилось на четверть, с 11,5 до 14,4 миллиона человек. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает газета «Известия».

В абсолютном выражении число исполнительных производств за год выросло на 2,9 миллиона. Общая сумма долгов составила порядка двух триллионов рублей — это сопоставимая цифра с показателями 2020-2022 годов. При этом большая часть неплательщиков проживает в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, Московской и Свердловской областях.

Взыскать долги с подобных неплательщиков проблематично из-за их низкой платежеспособности, обязательств по налогам и оплате услуг ЖКХ, высокой закредитованности и отсутствия обеспечения выданных займов залогом. Кроме того, нередко с одного физлица необходимо взыскать не только задолженность по кредитам, но и по алиментам, услугам ЖКХ и другим требованиям.

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По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в 2022 году многие ИП и самозанятые лишились заработка из-за «внешних ограничений», а некоторые граждане потеряли работу из-за ухода из России иностранных компаний. Эта тенденция вместе с падением реальных доходов населения и удорожанием кредитов и привела к росту числа просроченных платежей, объяснил эксперт..

Во время Петербургского международного юридического форума директор ФССП Дмитрий Аристов заявил, что ситуация со сбором кредитной задолженности в России стала «суперкрайне актуальной проблемой», и реальное количество должников больше, чем официальные данные. По данным Банка России, только портфель займов микрофинансовых организаций в 2022 году достиг 364 миллиардов рублей. Это рекордная сумма, и 35 процентов этой задолженности — займы, просроченные более чем на 90 дней.

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Вячеслав Агапов
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