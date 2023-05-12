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14:23, 12 мая 2023Экономика

В России подсчитали количество должников

Директор ФССП Аристов: в России насчитывается более 12 млн должников по кредитам

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России насчитывается более 12 миллионов должников, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов во время Петербургского международного юридического форума. Его слова приводит ТАСС.

По словам главного судебного пристава страны, ситуация со сбором кредитной задолженности стала «суперкрайне актуальной проблемой». Только на исполнении ФССП находятся документы в отношении физлиц, не оплативших вовремя кредитную задолженность банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и коллекторам на общую сумму почти два триллиона рублей. При этом реальное количество должников может быть еще больше, добавил Аристов.

По данным Банка России, портфель займов микрофинансовых организаций в 2022 году достиг 364 миллиардов рублей. Это рекордная сумма, и 35 процентов этой задолженности — займы, просроченные более чем на 90 дней.

Долги перед финансовыми организациями имеют более половины (52 процента) россиян, показывают итоги опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». Из них 44 процента респондентов выплачивают более одного кредита, а 27 процентов испытывают сложности с выплатой задолженности. При этом, если человек накапливает несколько займов, у него могут возникнуть трудности с их погашением, особенно если клиент оформляет кредит, чтобы закрыть предыдущий.

Ранее Банк России предложил упростить комплексную реструктуризацию кредитов в разных банках. Чтобы решить проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию, заемщикам предлагают разрешить обратиться в одну из финансовых организаций, где у него оформлен заем, для комплексного урегулирования задолженности.

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Вячеслав Агапов
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