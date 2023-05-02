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14:39, 2 мая 2023Экономика

Подсчитано количество не справляющихся с выплатой кредитов россиян

«Выберу.ру»: 27% россиян не справляются с выплатой кредитов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Почти треть заемщиков в России не справляется с выплатой долгов. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру» (копия есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В общей сложности обязательства перед финансовыми организациями имеют более половины опрошенных (52 процента) россиян. Из них 44 процента респондентов выплачивают более одного кредита, а 27 процентов испытывают сложности с выплатой задолженности, подсчитали аналитики сервиса.

По словам исполнительного директора «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, заемщики с одним кредитом обычно без проблем справляются с обязательствами. Но если человек накапливает несколько займов, у него могут возникнуть трудности с выплатами. Проблемы усиливаются, если клиент оформляет кредит, чтобы закрыть предыдущий.

Для составления статистики эксперты опросили семь тысяч пользователей сервиса в возрасте от 18 до 65 лет.

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В апреле 2023 года Банк России предложил механизм для решения проблем должников по кредитам. Регулятор внес инициативу об упрощении комплексной реструктуризации задолженностей в разных банках. После заявления заемщика организации смогут или самостоятельно договориться о взаимодействии, или одна из них возьмет на себя задачу по реструктуризации долгов.

Предложенный механизм может существенно улучшить ситуацию, отметил Баджурак. Финансовые организации зачастую не знают о задолженностях клиента в других банках, а программа комплексной реструктуризации стимулирует должников заявлять о накопившихся долгах прежде, чем он станет банкротом.

О том, что россиянам стало сложнее выходить из долговой ямы, ранее говорили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По итогам 2022-го на погашение всех кредитов и займов им потребовалось два года и более. Показатель стал рекордным за пять лет — в 2021-м срок выхода из долговой ямы был на пять месяцев меньше.

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Вячеслав Агапов
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