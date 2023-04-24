Центробанк предложил механизм для решения проблем должников по кредитам

Банк России предложил упростить комплексную реструктуризацию кредитов в разных банках

Банк России предложил механизм для решения проблем должников по кредитам. Регулятор выступил с инициативой об упрощении комплексной реструктуризации задолженностей в разных банках, об этом говорится в письме, опубликованном на его сайте.

«У банков появился новый механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию», — пояснил Центробанк.

Заемщик, потерявший работу или столкнувшийся с длительной болезнью и иными сложностями, может обратиться в одну из финансовых организаций для комплексного урегулирования задолженности.

В Банке России пояснили, что зачастую гражданин имеет потребительский кредит в банке, где получает зарплату, а ипотеку в другом. В случае финансовых затруднений он предпочитает выплачивать ипотеку, допуская просрочки по второму займу.

При этом кредиторы либо не знают друг о друге, либо не могут договориться о снижении платежей, оба обращаются в суд для взыскания долга, и заемщик может потерять жилье или стать банкротом.

Центробанк предложил Стандарт защиты прав и интересов заемщиков при урегулировании задолженности, чтобы решить подобную проблему на условиях, приемлемых для обеих сторон. После заявления гражданина банки смогут или самостоятельно договориться о взаимодействии, или один из них возьмет на себя задачу по реструктуризации кредитов.

Ранее стало известно, что Центробанк России выпустит рекомендации для отечественные банков и коллекторов, чтобы синхронизировать сбор долгов с кредиторов. Об этом на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков.