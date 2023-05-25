Акции производителей чипов резко подорожали

Акции Nvidia подорожали на 30 процентов после публикации прогноза продаж на второй квартал

Акции производителей полупроводников резко подорожали после публикации квартального отчета американской компании Nvidia. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

После закрытия торгов 24 мая Nvidia сообщила о результатах за первый квартал 2023 года, которые превзошли ожидания. Выручка сократилась в годовом выражении на 13 процентов, до 7,19 миллиарда долларов (аналитики прогнозировали квартальные продажи на уровне 6,52 миллиарда долларов). При этом чистая прибыль увеличилась почти на 26 процентов по сравнению с первым кварталом 2022 года и достигла 2,04 миллиарда долларов.

Гораздо больше рынок впечатлил прогноз продаж компании на второй квартал — около 11 миллиардов долларов, что более чем на 50 процентов выше, чем оценки экспертов. Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что повышенный спрос на чипы, связанный с растущей популярностью технологий искусственного интеллекта, обеспечит значительно больший объем поставок во втором полугодии.

Оптимистичные ожидания вызвали резкий рост акций американского гиганта — они прибавили около 30 процентов на премаркете 25 мая. На момент написания материала акции торговались около отметки в 374 доллара за штуку, с повышением на 22 процента к цене закрытия предыдущего торгового дня.

Рост акций Nvidia вызвал скачок котировок ценных бумаг других компаний сектора. Среди них — нидерландская ASML и TSMC из Тайваня. Их акции выросли более чем на 4 и 8 процентов соответственно. Nvidia не производит чипы самостоятельно — их изготавливают на заводах TSMC с использованием оборудования компании ASML. Акции таких полупроводниковых компаний, как Advanced Micro Devices и Micron Technology, также показывают рост после открытия торговой сессии 25 мая — на 8,5 и 3,4 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что в Китае национальным операторам критической информационной инфраструктуры запретили покупать чипы американского производителя Micron Technology. По данным ведомства, продукция компании угрожает национальной кибербезопасности.