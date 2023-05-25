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17:14, 25 мая 2023Экономика

Акции производителей чипов резко подорожали

Акции Nvidia подорожали на 30 процентов после публикации прогноза продаж на второй квартал

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Акции производителей полупроводников резко подорожали после публикации квартального отчета американской компании Nvidia. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

После закрытия торгов 24 мая Nvidia сообщила о результатах за первый квартал 2023 года, которые превзошли ожидания. Выручка сократилась в годовом выражении на 13 процентов, до 7,19 миллиарда долларов (аналитики прогнозировали квартальные продажи на уровне 6,52 миллиарда долларов). При этом чистая прибыль увеличилась почти на 26 процентов по сравнению с первым кварталом 2022 года и достигла 2,04 миллиарда долларов.

Гораздо больше рынок впечатлил прогноз продаж компании на второй квартал — около 11 миллиардов долларов, что более чем на 50 процентов выше, чем оценки экспертов. Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что повышенный спрос на чипы, связанный с растущей популярностью технологий искусственного интеллекта, обеспечит значительно больший объем поставок во втором полугодии.

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Оптимистичные ожидания вызвали резкий рост акций американского гиганта — они прибавили около 30 процентов на премаркете 25 мая. На момент написания материала акции торговались около отметки в 374 доллара за штуку, с повышением на 22 процента к цене закрытия предыдущего торгового дня.

Рост акций Nvidia вызвал скачок котировок ценных бумаг других компаний сектора. Среди них — нидерландская ASML и TSMC из Тайваня. Их акции выросли более чем на 4 и 8 процентов соответственно. Nvidia не производит чипы самостоятельно — их изготавливают на заводах TSMC с использованием оборудования компании ASML. Акции таких полупроводниковых компаний, как Advanced Micro Devices и Micron Technology, также показывают рост после открытия торговой сессии 25 мая — на 8,5 и 3,4 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что в Китае национальным операторам критической информационной инфраструктуры запретили покупать чипы американского производителя Micron Technology. По данным ведомства, продукция компании угрожает национальной кибербезопасности.

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Влада Горячева
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