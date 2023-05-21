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18:19, 21 мая 2023Экономика

В Китае запретили продукцию американского производителя чипов

В Китае запретили покупку продукции Micron из-за угрозы национальной кибербезопасности

Фото: Tada Images / Shutterstock / Fotodom

В Китае национальным операторам критической информационной инфраструктуры запретили покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную канцелярию по киберпространству КНР.

По данным ведомства, продукция компании угрожает национальной кибербезопасности.

Ранее Китай начал проверку производителя микросхем Micron на предмет возможной угрозы нацбезопасности. Компания из Айдахо является одним из трех лидеров на мировом рынке чипов памяти Dram вместе с южнокорейскими Samsung и Hynix. Однако проверка показала, что Micron имеет достаточно серьезные потенциальные проблемы с сетевой безопасностью.

Сообщалось, что США призвали Южную Корею ограничить поставки полупроводников Китаю, если тот запретит американской компании Micron ввозить свои чипы. Американские власти попросили Сеул повлиять на крупнейших поставщиков Samsung и Hynix, чтобы те не увеличивали продажи.

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Екатерина Власова
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