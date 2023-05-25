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11:56, 25 мая 2023Путешествия

Стюардесса раскрыла необходимое действие для всех пассажиров в туалете самолета

The New York Times: стюардесса Кербель призвала пассажиров смывать за собой в туалете

Фото: Have a nice day Photo / Shutterstock / Fotodom

Американская стюардесса призвала пассажиров самолетов смывать за собой после посещения туалета. Необходимое действие для всех путешественников она раскрыла в материале для The New York Times.

По словам Кристи Кербель (Kristie Koerbel), бортпроводники ежедневно сталкиваются с ситуациями, когда пассажиры игнорируют это правило.

«Я не хочу смывать за вами, и человек после вас — тоже. Если вы не можете найти кнопку смыва, пожалуйста, поищите лучше: гарантирую, что она там есть», — заключила стюардесса.

Ранее другая стюардесса предостерегла пассажиров от опасной привычки снимать обувь в самолете. Она заявила, что моча, которая попадает на пол в туалете во время турбулентности, часто растекается по салону воздушного судна.

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Зарина Дзагоева
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