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16:13, 25 мая 2023Путешествия

Направлявшийся в Россию самолет вынужденно вернулся в аэропорт вылета

«Авиаторщина»: летевший в Красноярск самолет сменил курс и вынужденно сел в Бишкеке

Фото: Daniel Olah / Unsplash

Направлявшийся в Россию из Киргизии пассажирский самолет сменил курс и вынужденно сел в аэропорту страны вылета. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел во вторник, 23 мая, с российским лайнером Sukhoi Superjet 100. Самолет с 60 пассажирами на борту летел из Бишкека в Красноярск.

В процессе набора высоты у пилотов на дисплее высветилась ошибка, указывающая на засорение топливного фильтра в левом двигателе. «Вслед за этим появилось другое сообщение о незакрытом положении задней сервисной двери», — пишет источник.

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Командир воздушного судна принял решение вернуться в Киргизию и совершить посадку в авиагавани вылета. Спустя час, сделав восемь кругов в зоне ожидания, самолет благополучно приземлился в Бишкеке. Всех пассажиров высадили и отправили обратно в аэровокзал, а борт отстранили от полетов.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», летевший из России в Таджикистан, сменил курс и сел в другом месте из-за недомогания беременной пассажирки. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, направлявшимся из Москвы в Куляб.

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Фариза Бацазова
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