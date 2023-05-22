Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:05, 22 мая 2023Путешествия

Летевший в Таджикистан российский самолет сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Москвы в Куляб самолет сел в Самаре из-за недомогания беременной пассажирки

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из России в Таджикистан, сменил курс и сел в другом месте из-за недомогания беременной пассажирки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в субботу, 20 мая, с лайнером, направлявшимся из Москвы в Куляб. При выполнении рейса в районе Пензы экипаж воздушного судна доложил, что находившейся на борту беременной пассажирке стало плохо.

Материалы по теме:
Культ еды, Лувр в пустыне и ядовитые соли. Что стало с Узбекистаном после распада СССР и стоит ли туда ехать туристу?
Культ еды, Лувр в пустыне и ядовитые соли.Что стало с Узбекистаном после распада СССР и стоит ли туда ехать туристу?
12 мая 2022
Таджикистан и Киргизию соединяет одна из самых красивых дорог. Почему ее нужно увидеть, но чего стоит опасаться?
Таджикистан и Киргизию соединяет одна из самых красивых дорог.Почему ее нужно увидеть, но чего стоит опасаться?
27 мая 2022

Пилоты приняли решение следовать на незапланированный аэродром. В результате самолет вынужденно приземлился в Самаре. О нынешнем состоянии пассажирки не сообщается.

Ранее в апреле стало известно, что стюардессы рейса United Airlines вынудили беременную пассажирку ползать на коленях по самолету, чтобы убрать рассыпавшийся попкорн. Уточняется, что женщина находилась на борту лайнера вместе с двумя детьми.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Диверсанты в Белгородской области скрылись на двух машинах
Создатель группы «Винтаж» сравнил «Ласковый май» с легким наркотиком
Ветеран «Альфы» назвал случаи введения плана «Эдельвейс»
В российском регионе ввели правовой режим контртеррористической операции
Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций
Власти США отреагировали на сообщения о взрыве возле Пентагона
Летевший в Таджикистан российский самолет сменил курс и сел в другом месте
Китаю оказалась не нужна российская пшеница
Сжегшего коран по указанию из Украины россиянина отправили в СИЗО
Россиянам раскрыли эффективный способ отпугнуть комаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.