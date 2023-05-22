Летевший в Таджикистан российский самолет сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Москвы в Куляб самолет сел в Самаре из-за недомогания беременной пассажирки

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из России в Таджикистан, сменил курс и сел в другом месте из-за недомогания беременной пассажирки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в субботу, 20 мая, с лайнером, направлявшимся из Москвы в Куляб. При выполнении рейса в районе Пензы экипаж воздушного судна доложил, что находившейся на борту беременной пассажирке стало плохо.

Пилоты приняли решение следовать на незапланированный аэродром. В результате самолет вынужденно приземлился в Самаре. О нынешнем состоянии пассажирки не сообщается.

Ранее в апреле стало известно, что стюардессы рейса United Airlines вынудили беременную пассажирку ползать на коленях по самолету, чтобы убрать рассыпавшийся попкорн. Уточняется, что женщина находилась на борту лайнера вместе с двумя детьми.