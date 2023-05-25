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07:12, 25 мая 2023Ценности

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» отреагировала на слухи о пластике тела

55-летняя актриса Донна Д'Эррико опровергла слухи об улучшении фигуры посредством пластики
Донна Д’Эррико

Донна Д’Эррико. Фото: Andrew Innerarity / Reuters

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико отреагировала на слухи об улучшении фигуры посредством пластических операций. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» поделилась снимком, на котором она позирует спиной к фотографу в облегающем боди серого цвета и распущенными волосами. В описании к публикации она опровергла появившиеся слухи и рассказала, что никогда не прибегала к услугам хирурга, а ее подтянутое тело — это заслуга ежедневных тренировок и правильного питания.

«Я похудела на 18 килограммов и отправилась в спортзал, чтобы довести фигуру до идеала. Теперь я чувствую себя максимально комфортно и уверенно в себе! Люди, которые думают, что мое тело — это результат пластики, просто хотят самоутвердиться за мой счет. Мне плевать!» — высказалась Д'Эррико.

В марте Донна Д'Эррико также сфотографировалась в атласном бикини розового цвета, лиф и плавки которого были украшены бантами. Знаменитость позировала в ванной комнате с распущенными волосами.

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Карина Черных
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