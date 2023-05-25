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15:47, 25 мая 2023Ценности

Джиган рассказал о роскошных подарках для Оксаны Самойловой

Рэпер Джиган рассказал, что подарил жене Оксане Самойловой букет из 500 роз

Кадр: @samoylovaoxana

Российский рэпер Джиган рассказал о роскошных подарках для блогерши Оксаны Самойловой. Соответствующее видео появилось на сайте издания Super.ru.

На музыкальной премии RU.TV журналисты спросили у артиста, как часто он дарит презенты своей жене.

«Я люблю преподносить Оксане маленькие, но частые сюрпризики — пару раз в неделю точно, — заявил он, — роскошный букет из 500 роз, сумочка, часики с бриллиантами».

В августе 2022 года Самойлова подарила Джигану на 37-летие автомобиль немецкой марки Mercedes черного цвета. Предпринимательница приобрела минивэн Mercedes-Benz V-класса, стоимость которого начинается от 10 миллионов рублей.

Позже Самойлова показала реакцию супруга. На размещенных кадрах музыкант выходит из дома на ковровую дорожку, где его встречают жена и дети в футболках с его фотографиями. В конце ролика позади членов семьи раздвигается заранее установленный стенд, за которым стоит презент Самойловой. После этого он принялся целовать капот автомобиля, на котором был нанесен портрет жены.

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Карина Черных
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