Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:04, 25 мая 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам портящую фигуру летнюю одежду

Стилистка Валерия Малькова посоветовала россиянкам не носить кроп-топы летом

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Стилистка, куратор Fashion Factory School Валерия Малькова назвала россиянкам летнюю одежду, которая визуально портит фигуру. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

В первую очередь специалистка выделила тренд на голый живот. В связи с этим Малькова посоветовала с осторожностью выбирать кроп-топы и вещи с вырезами на талии.

Кроме того, эксперт порекомендовала обладательницам пышных форм не носить юбки с низкой посадкой и плиссе. Данные предметы гардероба лучше заменить на варианты, выполненные в технике кроше (вязаные крючком изделия — прим. «Ленты.ру»). «Если ты все же хочешь внедрить плиссе в гардероб, выбирай варианты изделий из тонких тканей — они будут мягче "струиться" вокруг фигуры», — пояснила она.

Материалы по теме:
В Россию массово пришли восточные бренды. Китай, Корея и Казахстан: какую одежду теперь будут носить россияне?
В Россию массово пришли восточные бренды.Китай, Корея и Казахстан: какую одежду теперь будут носить россияне?
29 апреля 2023
Типы женской фигуры. Как правильно определить тип фигуры и какой гардероб под него подобрать?
Типы женской фигуры.Как правильно определить тип фигуры и какой гардероб под него подобрать?
17 мая 2023

Малькова предложила обратить внимание на одежду длины мини и корсеты. В последнем случае подобная вещь не подойдет девушкам с большим размером груди. «Что делать? Посети услугу бра-фиттинга, специалисты точно "упакуют" твою грудь и помогут подобрать нужный лиф. И тогда можно примерить мягкий корсет, который не изменит форму груди», — отметила стилист.

В заключение собеседница издания рассказала, что модные на данный момент брюки и юбки-карго визуально прибавляют лишний объем в бедрах, а свободные пиджаки-оверсайз смотрятся нелепо. По этим причинам Малькова призвала сделать выбор в пользу одежды с потайными карманами и приталенным жакетам.

Ранее стилистка назвала популярную у россиянок старше 40 лет одежду, которая портит фигуру. Так, в список попали джинсы-скинни, а также обтягивающие блузки и кофты, сшитые из синтетических материалов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Депутат Рады опубликовала якобы новое фото с Залужным
Раскрыта роль молний в возникновении жизни на Земле
Бывшая жена Лепса заработала 31 миллион рублей на продаже украшений его бренда
Москалькова сообщила о проведенном ЧВК «Вагнер» обмене пленными
Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию
Названы особенности ударившей по опорным пунктам ВСУ системы «Солнцепек»
Лукашенко похвастался быстрым решением вопросов с Россией
Появились снятые беспилотником кадры освобожденного Артемовска
Описано будущее отношений Армении и Азербайджана после перемирия
В США заявили о скором развале правительства Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.