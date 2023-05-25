Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:12, 25 мая 2023Мир

Генсек ООН посмертно наградил российского военного

Генсек ООН Гутерриш посмертно наградил военного наблюдателя миротворческой миссии из РФ
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посмертно наградил старшего группы военных наблюдателей из России миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго Алексея Мизюру. Об этом рассказал пресс-секретарь постпредства РФ при всемирной организации Федор Стржижовский, передает РИА Новости.

«Место в этом трагическом списке занял старший группы российских военных наблюдателей при Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго подполковник Алексей Мизюра», — сообщил он.

Как отметил российский дипломат, Мизюру, который «до последнего оставался верным своему долгу, стремился принести мир и стабильность на конголезскую землю», отличали высокий профессионализм, мужество и отвага.

«Коллегам и сослуживцам он навсегда запомнится как верный товарищ, который служил делу мира с честью и полной самоотдачей», — заключил Стржижовский.

Ранее Госдума РФ на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволяет всем военнослужащим становиться миротворцами. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что эта инициатива позволит России увеличить возможности по привлечению военнослужащих, участвующих в миротворческом контингенте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Лукашенко и Путин договорились о местах размещения ядерных боеприпасов
Дачникам рассказали о способах борьбы со слизнями на участке
Дзюба прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»
Артемий Лебедев заступился за цыган
Врач сравнил пользу окрошки на квасе, кефире и минералке
ФСБ задержала двух адвокатов за получение взятки в 25 миллионов рублей
Sony представила портативную консоль
Звезда «Сумерек» ответил на нападки по поводу постаревшего лица
Вьетнамец пытался вывезти из России две сотни рогов краснокнижного сайгака
Генсек ООН посмертно наградил российского военного
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.