Генсек ООН посмертно наградил российского военного

Генсек ООН Гутерриш посмертно наградил военного наблюдателя миротворческой миссии из РФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посмертно наградил старшего группы военных наблюдателей из России миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго Алексея Мизюру. Об этом рассказал пресс-секретарь постпредства РФ при всемирной организации Федор Стржижовский, передает РИА Новости.

«Место в этом трагическом списке занял старший группы российских военных наблюдателей при Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго подполковник Алексей Мизюра», — сообщил он.

Как отметил российский дипломат, Мизюру, который «до последнего оставался верным своему долгу, стремился принести мир и стабильность на конголезскую землю», отличали высокий профессионализм, мужество и отвага.

«Коллегам и сослуживцам он навсегда запомнится как верный товарищ, который служил делу мира с честью и полной самоотдачей», — заключил Стржижовский.

Ранее Госдума РФ на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволяет всем военнослужащим становиться миротворцами. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что эта инициатива позволит России увеличить возможности по привлечению военнослужащих, участвующих в миротворческом контингенте.