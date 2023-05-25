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02:07, 25 мая 2023Мир

Российское посольство назвало дружбу с США билетом на «Титаник»

Посольство России в Боснии и Герцеговине назвало дружбу с США билетом на «Титаник»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Соединенные Штаты стоят на краю финансовой пропасти, поэтому дружба с ними равносильна покупке билета на «Титаник», заявило в своем Telegram-канале посольство РФ в Боснии и Герцеговине.

Как уточнили в ведомстве, США бросают союзников на произвол судьбы. «Но уже ясно, что Америка — больное общество, пораженное метастазами насилия, расовой непримиримости, экономическим неравенством. Дружить с Америкой — все равно что покупать билет на "Титаник"», — назвало посольство опасность сотрудничества.

Российские дипломаты указали на то, что американская сторона любит «всех поучать, как нужно жить», но сама врет. «Уничтожают суверенные страны, подвергая их бесчеловечной бомбардировке, игнорируют свои международные обязательства», — говорится в сообщении.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что увеличение расходов бюджета на обслуживание госдолга значительно усиливает риски дефолта. По ее мнению, власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга уже 1 июня, так как значительные налоговые поступления ожидаются только в середине июня.

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Марина Совина
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