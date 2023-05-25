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00:21, 25 мая 2023Мир

Путин заявил об успешной адаптации России к переменам в финансовой сфере

Путин: РФ удается стать одним из лидеров процесса перемен в сфере мировых финансов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Globallookpress.com

России удается успешно адаптироваться к кардинальным переменам в международной финансовой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

На пленарном заседании Евразийского экономического форума глава государства уточнил, что Россия может стать одним из лидеров в этой сфере. «И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», — подчеркнул политик.

Ранее Путин заявил, что сценарий, по которому российская экономика должна была рухнуть, уже явно не сбудется. Зарубежные эксперты предсказывали «обвальный» сценарий для российской экономики, однако «ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдет», заверил Путин. Глава государства также отметил, что, несмотря на масштабные кризисы в мировой экономике, общий ВВП государств Евразийского экономического союза за 2022 год сократился только на 1,6 процента.

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Марина Совина
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