Путин заверил в несбыточности «обвального» сценария для экономики России

Президент Путин: «обвальный» сценарий для российской экономики уже не сбудется

Сценарий, по которому российская экономика должна была рухнуть, уже явно не сбудется, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума, пишет ТАСС.

Зарубежные эксперты предсказывали «обвальный» сценарий для российской экономики, однако «ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдет», заверил Путин. Глава государства также отметил, что, несмотря на масштабные кризисы в мировой экономике, общий ВВП государств Евразийского экономического союза за 2022 год сократился только на 1,6 процента.

Кроме того, стране в нынешних условиях удается не только адаптироваться к кардинальным изменениям в международной финансовой сфере, но и стать одним из лидеров этих процессов, похвастался президент.

В Минэкономразвития полагают, что в 2023 году ВВП России может вырасти чуть выше 1,2 процента. По словам главы ведомства Максима Решетникова, с марта в стране наблюдается достаточно устойчивый рост показателя.

Другие данные предоставил в мае Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — в текущем году ВВП России снизится на 1,5 процента, а в следующем году показатель вырастет на один процент. В организации подчеркнули, что показатели развития российской экономики во многом зависят от влияния международных санкций и дальнейшего хода конфликта на Украине.