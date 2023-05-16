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08:21, 16 мая 2023Экономика

Прогноз снижения ВВП России улучшили

ЕБРР улучшил прогноз снижения ВВП России с 3 процентов до 1,5 процента в 2023 году

Фото: Unsplash

В текущем году ВВП России снизится на 1,5 процента, а в следующем рост составит один процент. Об этом говорится в майском докладе (pdf) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о состоянии экономики в регионе.

По сравнению с февральским докладом прогноз улучшен в два раза. Тогда организация ожидала падения российской экономики в 2023 году на три процента. Ожидания на 2024 год не изменились.

В то же время в ЕБРР подчеркнули, что результаты российской экономики во многом зависят от влияния международных санкций и дальнейшего хода конфликта на Украине.

Ранее свой прогноз по поводу ВВП России улучшила Еврокомиссия (ЕК). Теперь европейские власти ожидают падения на 0,9 процента, а не на 3,2 процента, как было осенью. В 2024 году предполагается рост на 1,3 процента, а не на 0,9 процента.

Вместе с тем ЕК повысила значения ожидаемого роста ВВП еврозоны и Евросоюза по сравнению с прошлым прогнозом — с 0,3 процента до 1,1 процента и с 0,8 процента до 1 процента по итогам текущего года.

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Платон Щукин
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