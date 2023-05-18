Минэкономразвития оценило рост ВПП России в 2023 году

Глава Минэкономразвития Решетников: рост ВВП России в 2023 году может быть выше 1,2%

В 2023 году рост ВВП России может быть чуть выше 1,2 процента. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

В ходе проходящего в столице Татарстана международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» министр сообщил, что накануне вышли оценки ВВП страны по первому кварталу текущего года. По его словам, сокращение на 1,9 процента в годовом выражении было ожидаемым, но при этом оказалось гораздо ниже оценок экономических ведомств. Минэкономразвития ранее прогнозировало падение ВВП за первые три месяца 2023 года на 2,2 процента.

Решетников отметил, что с марта наблюдается достаточно устойчивый рост показателя. На данный момент ведомство оценивает подъем экономики страны в 1,2 процента по итогам года. При этом если текущие тенденции сохранятся, то он может быть даже чуть больше, добавил министр.

Ранее в майском докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сообщалось, что в 2023-м ВВП России снизится на 1,5 процента, а в следующем году рост составит один процент. По сравнению с февральским докладом прогноз улучшен в два раза — тогда организация ожидала падения российской экономики в текущем году на три процента.