В Китае призвали Европу устранить причины конфликта на Украине

Дипломат КНР Ли Хуэй призвал Европу устранить причины конфликта на Украине

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй прокомментировал состояние конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

На встрече со статс-секретарем МИД ФРГ Андреасом Михаэлисом в Берлине дипломат заявил, что Китай поддерживает действия Европы по Украине, которые устранят причины конфликта. Он призвал страны принять такое решение и обеспечить долгосрочную стабильность на европейском континенте.

При этом Китай продолжит сохранять свою позицию по кризису — содействовать мирным переговорам и политическому урегулированию конфликта.

«Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, панацеи для выхода из кризиса не существует, всем сторонам необходимо начинать с себя и создавать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров путем накопления взаимного доверия», — заключил Хуэй.

24 февраля Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина являются возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех государств с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.