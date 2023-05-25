Глава Минобороны Польши отказался объяснять депутатам инцидент с ракетой

Глава Минобороны Польши Блащак отказался давать разъяснения в Сейме о ситуации с ракетой

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отказался давать разъяснения парламентариям по ситуации с ракетой, которую обнаружили в лесу под Быдгощем в декабре прошлого года. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что депутаты «Гражданской платформы» уже анонсировали подачу заявки о его отставке до соответствующих разъяснений. В связи с этим он принял решение, что не станет объяснять на закрытом заседании Сейма инцидент с ракетой.

Закрытое заседание в польском сейме проходит в четверг, 25 мая. Там глава Минобороны страны должен был представить депутатам информацию о безопасности Польши.

Об обнаружении ракеты неподалеку от городов Быдгощ и Замосць стало известно 27 апреля от польского оборонного ведомства. Радио RMF FM утверждало, что на объект были нанесены надписи на русском языке.