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08:19, 25 мая 2023Силовые структуры

Неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге под Красноярском

Под Красноярском неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге
СюжетПожары в Красноярске

Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте пожара на станции Бугач под Красноярском. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации издания, в ночь на 25 мая неизвестные вскрыли, а затем подожгли два релейных шкафа системы сигнализации, централизации и блокировки. ЧП никак не повлияло на движение поездов. Из оставленных улик — перчатка, фрагмент оборудования шкафа и литровая бутылка с жидкостью.

23 мая сообщалось, что ранее судимого молодого человека арестовали за поджог релейных шкафов в Москве за деньги.

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Владимир Седов
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