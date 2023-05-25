Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:34, 25 мая 2023Силовые структуры

Трое россиян предстанут перед судом за вылов шедшего на нерест лосося

В Магаданской области браконьеры предстанут перед судом за добычу лосося на 130 тыс рублей

Фото: Pixabay

В Магаданской области трое россиян предстанут перед судом за незаконную добычу биологических ресурсов. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 30 июля 2022 года злоумышленники на резиновых лодках вышли на реку Ола, где в это время года идет на нерест тихоокеанский лосось. Браконьеры расставили сети ради ловли самок с икрой. Из пойманной рыбы извлекали красную икру, которую затем планировали переработать. Общий ущерб превысил 130 тысяч рублей.

Преступная деятельность злоумышленников выявлена и пресечена сотрудниками пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

19 мая сообщалось, что в Приморском крае российские таможенники задержали китайского контрабандиста, пытавшегося незаконно вывезти из России 960 банок с икрой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В США обвинили спецслужбы Украины в атаке на Кремль. Что узнала американская разведка?
«Флорида» стала первым финалистом Кубка Стэнли
Закинувшего ноги на стол Пелоси посадили на 4,5 года
В Петербурге мужчина в рабочей спецовке напал на десятилетнюю школьницу
Путин поздравил африканцев с Днем Африки
Популярная актриса поделилась воспоминаниями о приводах в отделение
Задержание ФСБ украинских диверсантов со взрывными устройствами попало на видео
Платье случайно обнажило грудь Хайди Клум на Каннском кинофестивале
Член якудзы не убрал за собакой босса на улице и попал под арест
ФСБ задержала пытавшихся устроить взрывы возле АЭС диверсантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.