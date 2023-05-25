Трое россиян предстанут перед судом за вылов шедшего на нерест лосося

В Магаданской области браконьеры предстанут перед судом за добычу лосося на 130 тыс рублей

В Магаданской области трое россиян предстанут перед судом за незаконную добычу биологических ресурсов. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 30 июля 2022 года злоумышленники на резиновых лодках вышли на реку Ола, где в это время года идет на нерест тихоокеанский лосось. Браконьеры расставили сети ради ловли самок с икрой. Из пойманной рыбы извлекали красную икру, которую затем планировали переработать. Общий ущерб превысил 130 тысяч рублей.

Преступная деятельность злоумышленников выявлена и пресечена сотрудниками пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

19 мая сообщалось, что в Приморском крае российские таможенники задержали китайского контрабандиста, пытавшегося незаконно вывезти из России 960 банок с икрой.