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17:24, 25 мая 2023Среда обитания

Снижение цен на жилье связали с уехавшими россиянами

Сбербанк: снижение цен на жилье связано с уехавшими из страны россиянами

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Снижение цен на жилье в России связано с массовым отъездом граждан из страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова.

«Мы тоже фиксируем падение цен на недвижимость, но на самом деле это падение не является фронтальным. Большей частью оно затронуло столичные рынки с большим инвестиционным спросом, где большую роль играли вот эти самые уехавшие, которые сейчас продают квартиры», — заявил он.

Матовников добавил, что падение цен на вторичном рынке снижает стоимость квартир и на рынке новостроек. При этом в регионах удешевление жилья проявляется в меньшей степени, чем в столице. По его словам, только в четверти регионов цены на «первичку» снизились относительно августа 2022 года, когда стоимость нового жилья была на пике. Похожая ситуация наблюдается и на рынке «вторички».

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Матовников отметил, что аналитики предполагали более значительное снижение цен. «В наших стресс-тестах мы исходили из падения цен на недвижимость на 15 процентов. По всей видимости, мы не достигнем даже на самых пострадавших рынках 10 процентов», — пояснил эксперт.

Ранее в Центробанке сообщили, что в апреле ипотечный спрос в России сместился с новостроек на вторичное жилье. Аналитики связывают такую динамику со сворачиванием льготной ипотеки от застройщика с околонулевой ставкой.

Александра Качан
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