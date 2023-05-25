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19:04, 25 мая 2023Силовые структуры

МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ по делу о фейках о ВС России

МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ Сонина по делу о дискредитации ВС России
Константин Сонин

Константин Сонин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск 51-летнего экс-преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина. Об этом сообщает РИА Новости.

Профессору Чикагского университета и бывшему проректору ВШЭ вменяют совершение преступления, предусмотренного пунктом «д» частью 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

По данным следствия, Сонин с апреля по июль 2022 года в своем Telegram-канале размещал публикации с фейками о российской армии. При этом профессор в это время находился за пределами России.

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Елизавета Новикова
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МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ по делу о фейках о ВС России
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