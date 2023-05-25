Мосгорсуд рассмотрит дело Навального о создании экстремистского сообщества

Алексей Навальный предстанет перед судом еще по шести статьям, дело поступило в Мосгорсуд

В Мосгорсуд поступило уголовное дело о создании экстремистского сообщества в отношении Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) и бывшего технического директора YouTube-канала Навального Даниэля Холодного. Об этом сообщает ТАСС.

Навальный предстанет перед судом по шести статьям, среди которых реабилитация нацизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий, призывы к экстремизму и создание НКО, посягающей на права россиян.

В отдельное производство вынесен эпизод по статье о терроризме. По нему Навального будет судить военный суд.

По данным следствия, не позднее 2014 года Навальный создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды.